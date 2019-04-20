В Японии 40% всех семей к 2040 году будут состоять из одного человека

Примерно 40% всех семей в Японии к 2040 году будут состоять из одного человека, как правило пожилого. Такой прогноз опубликовал Национальный институт проблем социального обеспечения и демографии на основе анализа последних тенденций в изменении структуры населения страны.

По его расчетам, на семьи, где хотя бы один из супругов будет старше 75 лет, в 2040 году придется в Японии четверть всех супружеских пар, сообщает в субботу газета «Никкэй». При этом общее количество семей будет сокращаться — особо резко это произойдет на сельскохозяйственном севере главного острова страны Хонсю. Там число семей в 2040 году упадет более чем на 22% по сравнению с показателем 2015 года.

Все это поставит перед страной новые сложные задачи в решении проблем социального обеспечения, здравоохранения и ухода за одинокими престарелыми. По расчетам экспертов института, ассигнования на эти цели в 2040 году должны расшириться почти на 60% по сравнению с уровнем 2018 года. Это потребует революционных шагов в налоговой политике и в подходе к распределению бюджетных ассигнований.

В то же время, считают специалисты института, к 2040 году население Японии будет в массе своей жить в среднем до 100 лет. Это будет страна бодрых пожилых людей, которые смогут уверенно трудиться и после 75 лет. Это позволит, возможно, не сильно повышать расходы на пенсионную систему, полагают эксперты.

Сейчас в стране на лиц старше 75 лет приходится примерно 14% 126-миллионного населения страны. Средний возраст ее жителя - 45 лет. Япония обладает самым пожилым населением в мире, если не считать крохотной Монако