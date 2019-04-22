Турция и Беларусь договорились вместе исследовать Антарктику

Президент Беларуси Лукашенко встретился с Эрдоганом в Анкаре

На фоне успешного завершения третьей турецкой научной экспедиции в Антарктику Турция стремится расширить международное сотрудничество в сфере антарктических исследований.

Очередным шагом в этом направлении стал меморандум по научно-техническому сотрудничеству между Турцией и Беларусью в сфере исследования Антарктики.

Документ был подписан 16 апреля в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию.

Подписи под меморандумом поставили министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, академик Владимир Гусаков.

Меморандум предусматривает проведение совместных исследований и экспериментов в Антарктике, сотрудничество в сфере логистики, доступ к оборудованию и образцам пород, обмен научно-технической информацией.

Белорусские и турецкие ученые будут сообща исследовать динамику движения ледников, процесс таяния и состав льдов в Антарктике.

Кроме того, стороны обязались организовывать совместные обсуждения, симпозиумы и конференции на тему Антарктики.

Также ожидается, что ученые двух стран подготовят совместные научные публикации по Антарктике.