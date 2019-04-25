Предками европейцев были люди, проживающие в Анатолии во времена неолита — исследование

Предками европейцев, возможно, были люди, проживающие на территории Анатолии во времена неолита, следует из исследования Польского национального научного центра.

К такому выводу ученые пришли, сравнив ДНК, извлеченные из останков людей, населявших эту территорию во времена неолита, с ДНК европейцев, говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Genes в январе.

В соответствии с исследованием, предки европейцев, возможно, проживали в поселении Чаталхоюк на территории современной турецкой провинции Конья.

Профессор археологии Стамбульского университета Омер Эрбиль, который ранее заявлял, что предки европейцев жили в поселении Чаталхоюк, сказал, что теперь его предположения, основанные на археологических исследованиях, научно подтверждены.

«Мы пришли к этому выводу ранее в ходе археологических исследований. То, о чем мы утверждали, не было ложью, оно было подкреплено научными фактами. Тесты ДНК подтвердили археологические находки. Волна миграции началась в 7400 году до н.э. и продолжалась на протяжении тысячи лет», — сказал он турецкой газете Hürriyet.

Чаталхоюк, который является одним из первых в мире человеческих поселений, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.