Хакер заявил, что взломал станции НАСА «от скуки»

Мер, принятых для защиты цифровых систем, недостаточно, чтобы предотвратить их взлом. Об этом сказал Агентству Анадолу специалист по кибербезопасности Крис Робертс, взломавший пароль от системы входа на Международную космическую станцию НАСА.

По его словам, не существует такой системы, которую нельзя было взломать.

Хакер сообщил, что взломал пароль от системы входа на космическую станцию от скуки.

По мнению специалиста по кибербезопасности, протоколы связи в системе НАСА должны быть улучшены.

«Мы обнаружили, что безопасность связи между спутниковой и наземной системами недостаточно хорошо защищена. Таким образом, удалось получить доступ к системе контроля над международной космической станцией НАСА. Я взломал систему, чтобы сделать ее более безопасной», — сказал Робертс.

Сфера авиации уязвима с точки зрения кибербезопасности, отметил эксперт.

«Независимо от того, какой авиакомпании принадлежит самолет, данные о лайнере находятся под контролем поставщика услуг. Для установления связи с самолетами эти системы могут быть взломаны. Кроме того, на каждом крыле самолета установлено более 10 тысяч датчиков. Эти датчики также имеют специальное программное обеспечение. Я занимался хакерской деятельностью, чтобы проверить надежность каждой системы самолета, тем самым делая ее более безопасной. Цель взлома состоит в том, чтобы понять работу системы и помочь тем, кто ею управляет», — сказал Робертс.

По его словам, нет такой системы, которую нельзя было бы взломать, так как цифровой контент, разработанный людьми, может содержать ошибки.

«В частности, мы строим стены и ставим двери, чтобы защитить свое жилье. Достаточно ли этих мер, чтобы защитить нас? Конечно, нет. Это примитивные меры. Точно так же никакие меры, предпринятые для защиты цифровых систем, не могут предотвратить их взлом», — сказал Робертс.