В США вернут украденную 400-летнюю Библию, которую нашли в Голландии

ФБР установило местоположение 400-летней Библии, которую украли из библиотеки Карнеги в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Как сообщает издание Pittsburgh Post, помощь в нахождении книги оказал директор Музея американских пилигримов в голландском городе Лейден Джереми Бэнгс.

Обнаруженная Библия является одной из 321 похищенных книг из музея Карнеги, общая их сумма оценивается в более чем в 8 млн долларов. Сам факт хищения этих редких изданий вскрылся лишь в 2017 году, а заявление о пропаже было обнародовано в марте 2018 года.

Вскоре после того, как факт хищения обнародовали, об этом прочитал директор голландского музея Джереми Бэнгс, проживший в Лейдене 30 лет. По данным издания, редкое издание Библии было приобретено в собственность музея в Лейдене в июне 2015 года за 1,2 тыс. долларов, когда о хищении еще не было известно. Бэнгс вышел на связь с сотрудниками американского музея, после чего начался процесс возвращения изданной в 1615 году книги.

Как заявил работающий в Питтсбурге сотрудник ФБР Роберт Джонс, это издание особо примечательно тем, что оно похоже на Библию, которая была у паломников на судне Mayflower, на котором англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан, чтобы основать одно из первых поселений в Северной Америке.

Правоохранители в настоящее время не раскрывают, кто похитил книги из библиотеки Питтсбурга и продал Библию в Голландии. Среди украденных реликвий также числится книга английского физика Исаака Ньютона (1642-1727), в которой он рассказывает о принципах математики. Ее стоимость оценивается в более чем 1 млн долларов.