В Турции обнаружили туннель, который, возможно, ведет к древнему подземному городу

В ходе канализационных работ в центральной турецкой провинции Кайсери был обнаружен туннель глубиной около 20 метров, который, по некоторым данным, возможно, ведет к древнему подземному городу, сообщили СМИ в понедельник.

Как сообщается, работники обнаружили туннель в районе Томарза и впоследствии прекратили все работы в округе.

Обнаружив туннель, работники сообщили о находке в полицию. После проведения первичного осмотра сотрудники полиции проинформировали провинциальный директорат по культуре и туризму для проведения дальнейших исследований.

По словам старосты района Ахмета Догана, эксперты отметили, что туннель может привести к древнему подземному городу.

«Если в нашем районе действительно есть подземный город, мы сделаем все возможное, чтобы он был обнаружен и открыт для туризма», — сказал Доган.

Ранее в 2017 году в Кайсери был обнаружен древний подземный город с 52 камерами.

Древние народы строили подземные города недалеко от своих поселений и использовали их в качестве убежища в случае вторжений.