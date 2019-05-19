В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Самая пожилая женщина в мире скончалась в Японии в возрасте 117 лет

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава). Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. На момент кончины Масао и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

Оба они родились в юго-западной префектуре Оита. За время брака у них родилось пять дочерей. Также у Масао и Мияко 13 внуков и 25 правнуков, самый младший из которых родился летом прошлого года.

Пара поженилась в 1937 году в непростой исторический период. Масао трижды призывался на военную службу в японскую армию, а Мияко приходилось в это время тяжело работать, чтобы прокормить двух дочерей и родственников. Однако после войны пару также ждали серьезные испытания. Долгое время их семья не имела нормального обеспечения, им не хватало еды и одежды, пока наконец Масао не устроился на работу в порту.

Свой почетный статус от Книги рекордов Гиннесса супруги получили в прошлом году, а в этом стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней предыдущее достижение норвежской пары Карла и Гурдрен Дольвен, чей совокупный возраст на момент смерти одного из супругов составлял 210 лет и два месяца.

Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Так, в этом году жительница Японии Канэ Танака официально признана самым пожилым человеком на планете, сейчас ее возраст составляет 116 лет.