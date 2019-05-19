Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении» в Тель-Авиве

Исландские исполнители выразили протест против действий Израиля в отношении палестинцев в финале «Евровидения», который состоялся в Тель-Авиве.

Представители Исландии группа Hatari, занявшая десятое место в финале конкурса с песней «Hatrio mun sigar», показали шарфы цветов палестинского флага и надписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты.

В оргкомитете Евровидения пока не комментировали действия представителей Исландии.

Американская поп-звезда Мадонна также показала палестинский флаг в финале «Евровидения-2019».

Мадонна выступила вне состязательной программы перед объявлением итогов голосования и исполнила две композиции.

При исполнении первой песни под названием «Будущее» (Future) двое танцоров, на спинах которых были изображены флаги Палестины и Израиля, взялись за руки.

В оргкомитете «Евровидения-2019» сообщили, что на репетициях концерта флагов на костюмах танцоров не было. Песенный конкурс Евровидение не политическое мероприятие, и Мадонна была проинформирована об этом, сообщили в оргкомитете.

64-й песенный конкурс Евровидение-2019 прошел в столице Израиля Тель-Авиве. В финале конкурса за первенство боролись представители 26 стран. По результатам голосов первое место занял нидерландский певец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место заняла Италия, третье Россия.