Модный итальянский дом Prada отказывается от использования меха в своих коллекциях

Итальянский дом мод Prada отказывается от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Как сообщает в среду агентство АНСА, меха выйдут из обихода модельеров дома начиная со следующей женской коллекции весна/лето 2020.

«Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности», — заявила наследница и бессменный глава дома Миучча Прада. По ее словам, данное решение крайне важно для ее группы, которая опирается на «инновационные технологии и ценности социальной ответственности».

Ранее от использования меха отказались многие другие представители мира моды. Среди них — итальянские компании Giorgio Armani и Versace, а также международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни — пионеры в борьбе с использованием меха животных.

При этом не планируется снимать с продажи старые меховые изделия Prada, которые можно будет приобретать из прежних коллекций, пока они все не будут распроданы, уточняет агентство.