Турция первая в рейтинге стран по числу желающих отправить свое имя на Марс

Турция лидирует в акции Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) — «Отправь свое имя на Марс!».

Проект NASA позволит всем желающим отправить свое имя на Марс.

Для этого достаточно заполнить анкету на сайте акции, указав имя, фамилию и почтовый адрес.

Все участники акции получат условный билет на Марс. По сегодняшний день анкеты заполнили около 3,5 миллиона человек.

Жители Турции проявили особый интерес к акции. Анкету на сайте NASA заполнили 1,292 миллиона турецких граждан. Второе место в списке занимают США — 430.248 человек, третье Индия — 407.889 человек.

Все имена будут занесены в микросхему, которую поместят в космическом аппарате.

Запись имен продолжится до 30 сентября. Космический аппарат будет запущен в июле 2020 года и достигнет красной планеты в феврале 2021 года.

NASA с помощью космического аппарата будет искать на Марсе микробные формы жизни и собирать образцы с этой планеты.