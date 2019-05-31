Около 40 тысяч мечетей будут открыты в Ночь аль-Кадр в Турции

Более 38 тысяч мечетей по всей Турции будут оставаться открытыми до утра в самую почитаемую мусульманами ночь в Рамадан — Лейлят аль-Кадр (Ночь могущества и предопределения).

Одна из последних ночей Рамадана — Лейлят аль-Кадр — имеет особое значение для мусульман. Именно в эту ночь, согласно исламским источникам, молящемуся пророку Мухаммеду была открыта первая сура Корана.

Список мечетей открытых в Лейлят аль-Кадр был опубликован Управлением по делам религии Турции.

Больше всего мечетей будут открытыми в провинции Анталья — 1571, в Шанлыурфе — 1275 и Анкаре —1222. В Стамбуле верующие смогут провести священную ночь в 1210 мечетях.

В Ночь предопределения принято просить прощения у Аллаха за содеянные грехи и читать священное писание. Хотя точное время наступления ночи скрыто в последних десяти нечетных днях священного для мусульман месяца, по мнению многих ученых, она приходится на 27 ночь Рамадана.