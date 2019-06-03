Диетическая пахлава — новый тренд накануне Рамазан-байрама

Жители Турции накануне Рамазан-байрама посещают рынки, чтобы приобрести все необходимое для праздничного стола.

Предпраздничное оживление особенно наблюдается у прилавков с кондитерскими изделиями, из которых на праздничном столе обязательно должна быть пахлава и ее разновидность — шобиет.

В нынешнем году особой популярностью у покупателей пользуется «диетическая пахлава».

По словам председателя правления стамбульской кондитерской Karaköy Güllüoğlu Надир Гюллю, диетическая пахлава была разработана для тех, кто страдает от сахарного диабета или соблюдает диету.

«В частности приезжают и покупают ее те, у кого родители болеют диабетом. В праздник на эту пахлаву также растет число заказов с доставкой», — отметил Гюллю.

Энергетическая ценность диетической пахлавы примерно в полтора раза ниже калорийности обычной пахлавы.

Рамазан-байрам, также известный как Ид аль-Фитр, знаменует собой окончание священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост с восхода до заката.