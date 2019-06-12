В Турции одновременно проведут 5 операций по трансплантации печени

Турецкие врачи проведут одновременно пять операций по трансплантации печени, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Операции пройдут в Медицинском центре Тургута Озала при Университете Иноню в турецкой провинции Малатья.

Как сказал журналистам ректор Университета Иноню, профессор Ахмет Кызылай, операции станут значимым событием не только для вуза, но и всей Турции.

По его словам, в Университете Иноню с 2002 года под руководством профессора Сезаи Йылмаза успешно проведено более 2,5 тысячи операций по трансплантации печени.

«У нас большая команда специалистов по трансплантации печени. Операции пройдут одновременно в 10 операционных. Врачи прооперируют пять доноров и пять реципиентов. За процессом будут наблюдать врачи из-за рубежа», — сказал Кызылай.

Как отметил преподаватель медицинского факультета Йельского университета (США), профессор Шюкрю Эмре, который будет наблюдать за операциями, этот день станет одним из важных для Турции.

По его словам, одновременные операции по трансплантации печени станут свидетельством успеха турецких врачей в этой области.

«Полагаю, что предстоящие операции важны не только для Турции, но и всего мира. Уверен, что о команде специалистов из Малатьи узнает весь мир», — сказал Кызылай.