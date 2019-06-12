Каждый 10-й ребенок в мире вынужден работать — доклад

Сегодня в мире вынужден работать в среднем каждый десятый ребенок. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) «Искоренение детского труда к 2025 году: оценка политики и программ».

По инициативе ООН 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом.

Согласно докладу, сегодня каждый десятый ребенок в мире вынужден работать.

Эксперты МОТ считают, что занятость мешает детям развивать свой потенциал и ущемляет их достоинство, а также ухудшает физическое и умственное развитие.

По данным МОТ, в Африке в среднем вынужден работать каждый пятый ребенок, в арабских странах — один из 35, в Европе и Центральной Азии — один из 25, на Американском континенте — один из 19, в регионе Азии и Океании — каждый 14 ребенок.

В настоящее время около 151,6 миллиона детей и подростков в возрасте 5-17 лет привлечено к труду. Половина из них - это дети в возрасте 5-11 лет, 42 миллиона — в возрасте 12-14 лет, 37 миллионов — в возрасте 15-17 лет.

По данным доклада, в 2000 году к труду было привлечено 245,5 миллиона детей, в 2004 — 222,2 миллиона, в 2008 — 215,2 миллиона, в 2012 — 167,9 миллиона детей.

Ожидается, что к 2025 году число работающих детей в мире сократится до 121 миллиона, из них к труду в опасных условиях будет привлечено 52 миллиона человек.