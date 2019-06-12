8-летний мальчик с нарушенным зрением сыграл на фортепиано для школьников в Турции

Группа учителей из сельской школы в восточной турецкой провинции Муш осуществила мечту 8-летнего мальчика с нарушенным зрением, который хотел сыграть на фортепиано для тех, кто ранее никогда не слышал, как звучит этот инструмент.

Ученик второго класса Багер Чалышчи, обладающий редким абсолютным слухом — способность достаточно точно помнить высоту звука, позволяющая носителю определять и называть любые услышанные ноты без предварительного прослушивания заранее известных звуков — начал посещать музыкальные курсы после того, как его отец Мехмет Чалышчи осознал интерес сына к музыке. Затем мальчик познакомился с Канером Кезером, учителем музыки, который также является слабовидящим, и научил его играть на пианино.

Группа учителей из сельской школы в восточной турецкой провинции Муш осуществила мечту 8-летнего мальчика с нарушенным зрением, который хотел сыграть на фортепиано для тех, кто ранее никогда не слышал, как звучит этот инструмент https://t.co/SoGH2H8mZ4 pic.twitter.com/vq89mtVNHR — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 12, 2019

Научившись играть на инструменте мальчик мечтал дать концерт для тех, кому раньше не приходилось слышать игру на фортепиано вживую. Его мечта осуществилась, когда группа учителей из начальной школы села Агарты, расположенного в 55 километрах от центра города, услышала о желании Чалышчи.

Синан Озкан, учитель начальной школы деревни Агарты, сказал, что они организовали мини-концерт, чтобы осуществить мечту мальчика.

При поддержке муниципалитета Муш Чалышчи отправился в деревню и дал концерт для учеников местной школы, исполнив известные произведения, в том числе Симфонию Бетховена № 9 и сочинения Яна Тирсена.

Отец Багера Мехмет Чалышчи сказал, что пианино стало жизнью и глазами его слабовидящего сына, добавив, что «музыка для него — все».

«Он не может бегать и играть, как другие дети. Он живет в своем собственном музыкальном мире», — сказал Чалишчи, добавив, что «чтобы стать профессиональным пианистом, Багер нуждается в музыкальном образовании».

Учитель Чалышчи Кесер сказал, что его ученик превзошел свои способности в обучении, и ему нужно учиться в более профессиональной обстановке.

Выступая перед журналистами после концерта, Чалышчи сказал, что его следующая мечта — встретиться со всемирно известным турецким пианистом и композитором Фазылом Сай.