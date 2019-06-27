Турецкие кыргызы поддерживают дух Центральной Азии с помощью традиционного спорта

На протяжении многих лет этнические кыргызы в юго-восточной турецкой провинции Ван стремятся сохранить свою самобытность и национальную культуру. Делают они это с помощью кухни, образа жизни и спортивных мероприятий.

Так, несколько лет назад турецкие кыргызы основали спортивный клуб Kökbörü («Кок-бору»).

Кок-бору – тюркская традиционная конная игра, которая популярна среди народов Центральной Азии.

Цель игры в том, что команды борются за тушу козла, которого нужно забросить в ворота соперника. Побеждает та команда, которая забросит больше «голов». Зрелищная игра чем-то напоминает современный футбол.

Неважно под палящим солнцем или в снег кыргызы с большим удовольствием собираются вместе и устраивают спортивные соревнования, поддерживая дух Центральной Азии вдалеке от исторической родины.

Кок-бору признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. По мнению организации, национальная игра народов Азии служит объединению общин независимо от социального статуса, а также является выражением культурной и духовной самобытности этнических групп.

Памирские кыргызы, переселившиеся из Афганистана и Пакистана в Турцию в 1982 году, обосновалось в деревне Улупамир, где ведут полукочевой образ жизни. На данный момент численность кыргызской общины, по оценкам, составляет около пяти тысяч.