Аэропорт «Стамбул» обслужил 100-тысячный рейс

Стотысячный рейс был совершен из аэропорта «Стамбул» в понедельник, 1 июля, сообщает компания IGA, осуществляющая эксплуатацию воздушной гавани.

В июне 2019 года пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» составил 5,98 миллиона, что на 7,4% больше пассажиропотока в аэропорту им. Ататюрка за аналогичный месяц прошлого года.

С 6 апреля, когда первый этап аэропорта вышел на проектную мощность, по 1 июля пассажиропоток в воздушной гавани достиг почти 16 миллионов человек — 4,04 миллиона на внутренних рейсах и 11,94 миллиона на международных.

Начиная с 6 апреля 2019 года новый аэропорт «Стамбул», который открылся в октябре 2018 года, стал основной воздушной гаванью Турции. Планируется, что в первый год работы пассажиропоток составит 90 миллионов пассажиров, в будущем он будет обслуживать до 220 миллионов пассажиров в год.