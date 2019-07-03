Шахрисабз оставили в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Баку во вторник принял решение оставить в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО находящийся под угрозой «Исторический центр Шахрисабза».

«По информации Постпредства Узбекистана при ЮНЕСКО, решение стало результатом комплексного диалога с организацией, длившегося в течение последнего года. Впервые с 2014 года Комитет всемирного наследия отмечает приверженность Узбекистана работе с ЮНЕСКО в вопросах сохранения культурного наследия и положительно отзывается о взаимодействии сторон с 2016 года», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Узбекистана.

В ходе заседания узбекская сторона обязалась в течение двух лет разработать план по восстановлению Шахрисабза.

Документа, принятый комитетом, «содержит конкретные рекомендации по дальнейшему развитию города и постановляет оставить г. Шахрисабз в списке всемирного наследия».

Кроме того, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле подтвердила свое участие в международной конференции по культурному наследию, которая, как ожидается, пройдет в августе в Самарканде, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов.

«Целью этого мероприятия с участием международных экспертов ЮНЕСКО, национальных специалистов и представителей научных кругов станет выработка новых подходов в охране и консервации объектов всемирного наследия, а также дальнейшей поддержки сохранения нематериального культурного наследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о своем участии в этом научном форуме Азуле приняла по итогам переговоров с делегацией Узбекистана во главе с вице-премьером правительства республики Азизом Абдухакимовым на полях 43-й сессии ЮНЕСКО в Баку. В переговорах также приняли участие директор Центра всемирного наследия Мехтильд Рёслер и представители стран-членов Комитета всемирного наследия.