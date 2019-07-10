В турецкой провинции Адыяман обнаружили древнюю мозаику

В юго-восточной турецкой провинции Адыяман в среду группа рыбаков случайно обнаружила древнюю мозаику после того, как волны размыли почву, под которой она была спрятана.

Древняя мозаика, датируемая, предположительно, 6-м веком нашей эры, была обнаружена группой рыбаков в деревне Дишбудак, расположенной примерно в 25 километрах от центра города, недалеко от водохранилища Ататюрк.

Мустафа Челик из провинциальной дирекции музеев рассказал журналистам, что команда специалистов была направлена на место находки для дальнейшего изучения мозаики.

Челик подчеркнул, что уровень воды на водохранилище Ататюрк поднимается в зависимости от количества осадков в регионе.

Мозаика была помещена под охрану для дальнейшего изучения.