В ходе раскопок в Израиле обнаружены руины древней мечети возрастом 1.200 лет

В Израиле в ходе археологических раскопок обнаружены руины, предположительно, одной из самых древних мечетей в мире, сообщает Управление по вопросам исторических памятников Израиля.

Раскопки ведутся в населенном пункте Рахат в долине Негев (исторические палестинские земли) на юге Израиля.



По данным экспертов, здание мечети было заложено в VII-VIII веках нашей эры.

«Это одно из редчайших открытий в мире. Особенно важно, что руины мечети расположены к северу от Беэр-Шевы в Негеве, где такие открытия ранее не имели места», — говорят эксперты.

Археологи считают, что в мечети молились крестьяне, населявшие в то время указанную местность.

В ходе раскопок также было обнаружено небольшое поселение с открытыми дворами, комнатами, подвалами и кухнями, относящееся к периоду раннего ислама.

Как заявил эксперт по периоду раннего ислама Управления по вопросам исторических памятников Израиля Гидеон Авни, возраст мечети оценивается в 1.200 лет.

«Это самая древняя мечеть, обнаруженная с тех пор, как ислам достиг исторической Палестины с арабскими завоеваниями в 636 году. Появление мечети около сельскохозяйственного поселения между Беэр-Шевой и Ашкелоном указывает на культурные и религиозные изменения, которые произошли на этой территории в период от римлян и до раннего ислама», — сказал Авни.