Надлежащее использование земли поможет в борьбе с изменением климата — эксперты

Рациональное использование земли позволит более эффективно бороться с изменением климата планеты. Такой вывод содержится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

«Быстрые шаги по смягчению и адаптации климата наряду с последовательным управлением ресурсами суши и развитием, в зависимости от региона, может снизить для миллионов людей риск экстремальных климатических явлений», — говорится в исследовании под названием «Изменение климата и суша». Авторы доклада предупреждают, что затягивание принятия мер, направленных на предотвращение деградации почвы, грозит привести к снижению производительности сельского хозяйства. Инвестиции же в ее восстановление обернутся «глобальной выгодой», которая в 3-6 раз превысит затраты.

Согласно приведенным в документе данным, человечество освоило на настоящий момент более 70% свободной от льда суши. При этом до трети потенциала земли используется сейчас на цели производства продовольствия, кормов, волокна и энергии, а также для заготовки древесины. Подчеркивается, что с 1961 года производство мяса и молока на душу населения на Земле удвоилось, однако при этом до 30% продовольствия выбрасывается в качестве отходов и около четверти земной суши находится в состоянии деградации вследствие хозяйственной деятельности человека.

Эксперты высказались за «осторожный менеджмент» в использовании земли в интересах развития биоэнергетики. По их словам, «земля должна оставаться продуктивной для поддержания продовольственной безопасности», тогда как выращивание энергетических культур или высадка лесов в целях борьбы с изменением климата «имеет свои пределы».

«Суша играет важную роль в системе климата. На сельское хозяйство, лесозаготовки и другое использование суши приходится 23% парникового газа, произведенного деятельностью человека. Однако в то же время в результате природных процессов на суше поглощается объем углекислого газа, равный почти трети всей его эмиссии ископаемыми источниками энергии и промышленностью», — заявил в связи с публикацией доклада Джим Скеа, сопредседатель одной из трех рабочих групп, готовивших доклад. Хотя используемая сейчас земля «может прокормить мир и обеспечить его биомассой для возобновляемой энергии», необходимо предпринять действенные шаги «для сохранения и восстановления экосистем и биоразнообразия», подчеркнул он.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата была создана в 1988 году Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде. Ее задача состоит в оценке риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами.