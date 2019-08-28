Каждый шестой житель Хельсинки является иностранцем — исследование

Каждый шестой житель столицы Финляндии является выходцем из другой страны. Об этом сообщила мэрия города.

В настоящее время в Хельсинки проживают свыше 103 тыс. человек с мигрантским прошлым. Из них в Суоми родились и являются, таким образом, мигрантами во втором поколении только около 20%.

В прошлом году прирост числа выходцев из других стран в финской столице составил 3,5%, или свыше 3,5 тыс. человек, это самый низкий показатель за прошедшие пять лет. Вместе с тем население города в данный момент увеличивается именно за счет иностранцев. Больше всего среди них, по ситуации на 2019 год, было мигрантов из стран бывшего СССР, а также Эстонии, Сомали, Ирака и Китая.

Из прибывших и оставшихся жить в городе иностранцев в прошлом году больше всего было тех, для кого родными были арабский, сомали или русский языки.

Прогноз структуры населения

Согласно информации центра статистики Финляндии, в прошлом году прирост населения страны оказался самым низким за последние почти 50 лет. В ведомстве отметили, что прирост был в основном обеспечен за счет приезжих. За последние пять лет число носителей финского и шведского языков и языка саами сократилось в стране на 36 тыс. человек, тогда когда как число жителей республики, для которых ни один из этих трех языков не является родным, увеличилось на 102,7 тыс. человек. В настоящее время в республике проживает около 400 тыс. человек, для которых государственные языки Финляндии не являются родными, 79 тыс. из них - русскоязычные, на втором и третьем местах — носители эстонского и арабского языков.

В ноябре центр статистики выступил с прогнозом, согласно которому население Финляндии начнет сокращаться после 2035 года. До этого оно будет прирастать за счет миграции и к 2035 году составит 5,62 млн человек. Главной причиной прогнозируемого спада является продолжающееся снижение рождаемости в стране. Прошлый год стал уже четвертым подряд, когда смертность в Финляндии превысила рождаемость.