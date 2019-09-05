Банкгкок — самый посещаемый город мира

Столица Таиланда сохранила за собой статус самого посещаемого города мира по версии Mastercard.

Согласно рейтингу Global Destination Cities Index международной платежной системы, в 2018 году Бангкок принял почти 23 миллиона гостей.

В ТОП-10 самых посещаемых городов вошли также Стамбул и Анталья.

Стамбул расположился в рейтинге на восьмой позиции. Турецкий мегаполис в прошлом году посетило 13,4 миллиона иностранных туристов.

«Туристическая столица» Турции — Анталья расположилась на десятой строчке рейтинга. В прошлом году на юге Турции отдохнули 12,4 миллиона иностранных туристов.

Следом за Бангкоком в рейтинге расположились Париж и Лондон.

Столица Франции приняла 19,1 посетителей, а Лондон — 19,09 миллиона гостей.

Далее в списке следуют Дубай (15,9 млн), Сингапур (14,6 млн), Куала-Лумпур (13,7 млн), Нью-Йорк (13,6 млн). Токио расположился на девятой строчке (12,9 млн туристов).

В рейтинг, составленный на основе данных Всемирного совета путешествий и туризма и Международной ассоциации воздушного транспорта, в целом включены 200 городов. Учитывалось общее количество иностранных гостей, остановившихся на ночь, и их расходы.

По суммарным расходам путешественников в 2018 году первое место занял Дубай с показателем в 30,8 миллиардов долларов.

Следом расположилась Мекка с показателем в 20,09 миллиардов долларов (в первую десятку самых посещаемых она при этом не вошла).

В Бангкоке путешественники за 2018 год потратили 20,03 миллиарда, а в Сингапуре — 16,56 миллиардов долларов.

Стамбул занял 15-е место (8,26 миллиардов долларов), а Анталья — 20-е (7,65 миллиардов долларов).