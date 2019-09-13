Самая большая мечеть Центральной Азии откроется в Душанбе

Самую большую мечеть в Центральной Азии планируется открыть в октябре 2019 года в столице Таджикистана, сообщает Avesta.Tj.

На территории Центральной соборной мечети смогут одновременно совершать богослужение около 120 тыс. человек.

Фундамент мечети был заложен в октябре 2009 года.

Проект строительства объекта, разработан специалистами из Таджикистана и Катара.

Мечеть имеет четыре минарета, каждый высотой 75 метров.

Наряду с 47-метровым главным куполом в мечети есть еще 20 больших и малых куполов.



Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах. Наряду с самой мечетью, здесь построены библиотека, музей и актовый зал.

Проект оценивается почти в 100 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что проект финансируется правительством Катара.