Самая большая мечеть Центральной Азии откроется в Душанбе

Самую большую мечеть в Центральной Азии планируется открыть в октябре 2019 года в столице Таджикистана, сообщает Avesta.Tj.
На территории Центральной соборной мечети смогут одновременно совершать богослужение около 120 тыс. человек.
Фундамент мечети был заложен в октябре 2009 года.
Проект строительства объекта, разработан специалистами из Таджикистана и Катара.
Мечеть имеет четыре минарета, каждый высотой 75 метров.
Наряду с 47-метровым главным куполом в мечети есть еще 20 больших и малых куполов.
Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах. Наряду с самой мечетью, здесь построены библиотека, музей и актовый зал.
Проект оценивается почти в 100 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что проект финансируется правительством Катара.