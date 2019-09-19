«Верните мою дочь»: турецкие отцы устроили протест в Киеве

Турецкие отцы, состоявшие в браке с гражданками Украины, устроили протест у здания администрации президента в Киеве в надежде получить помощь в поиске своих детей, которых, как они утверждают, их жены вывезли из Турции еще несколько лет назад, но так и не вернулись.

Айтач Атасой и Исмаил Юдже, оба граждане Турции, призвали администрацию президента помочь им в поиске их дочерей Амиры и Лорин, держа в руках плакаты c надписью «Верните мою дочь».

По словам Юдже, его жена, Анна Юдже, с которой он заключил брак в 2011 году, уехала с 5-летней дочерью, которая также является гражданкой Турции, в Украину три года назад, но так и не вернулась.

«Никто ничего не делает. В Украине большой беспредел. Мы протестуем уже несколько дней, чтобы нас наконец-то услышали. Мы хотим, чтобы господин [президент Владимир] Зеленский увидел беззаконие в своей стране и помог нам вернуть наших детей в нашу страну», — сказал он.

Айтач Атасой, заключивший брак с гражданкой Украины Еленой Нехода в 2016 году, сказал новостному агентству DHA, что, несмотря на решение суда вернуть девочку в Турцию, его жена продолжает скрывать от него ребенка уже третий год.

«Ведутся поиски моей дочери в Украине. Но, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов не справляются со своими обязанностями. Я переживаю за жизнь своей дочери», — сказал он.

В то же время, совсем недавно в Турции большое негодование вызвало обращение гражданки Украины Светланы Кричун, которая заявила, что пытается вернуть похищенных турецким мужем детей, опубликовав фотографии, с доказательствами жестокого обращения с ней.

После развода по решению турецкого суда опеку над детьми получила мать, а отцу было разрешено видеться с девочками 2 раза в месяц. Во время одной из таких встреч, 17 августа, ее муж Шевки Мелих Экер исчез вместе с дочерями из своей квартиры в Анкаре.