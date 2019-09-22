На востоке Турции засняли бабочек «ледникового периода»

Турецкие ученые спустя 50 лет вновь запечатлели на востоке страны крайне редкий вид бабочек, известный под названием Euphydryas iduna.

Бабочки, которые по предположению энтомологов, обитали и в ледниковый период, были впервые обнаружены в августе 1970-го года на горе Агры на высоте 4 тысяч метров.





В последующие десятилетия этих бабочек, прозванных Kuzeyli Nazuğum, уже не видели. Этот вид насекомых находится под угрозой исчезновения, и сегодня встречается лишь в некоторых частях Скандинавии.

В Турции Kuzeyli Nazuğum обитает только в районе самой высокой вершины страны — Агры.

Ученые Сулейман Экшиоглу и Эмин Йогурджуоглу в ходе трехдневного путешествия на восток страны совершенно случайно смогли заснять этих бабочек.

«Kuzeyli Nazuğum попали в наши объективы на высоте 3800 метров. Поначалу мы не поверили своим глазам. Эти бабочки обитали на земле еще 12 тысяч лет назад, когда ледники отступали. Гора Агры не является естественной средой обитания для этого вида бабочек. По всей видимости их занесло судя в Ледниковый период, а после того, как лед отступил, бабочки остались. Им просто некуда лететь. Они ограничены в пространстве, обитая только на северных склонах горы Агры», — отметил ученый.





Это было необыкновенное чувство — увидеть подобное создание на такой высоте, сказал в свою очередь Йогурджуоглу.

«Бабочка словно одета в шубку. Это особый вид насекомых — стойких к морозам и разряженному воздуху», — сказал Йогурджуоглу.