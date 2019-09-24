Со дня кончины великого крымскотатарского просветителя тюркского мира Исмаил-бея Гаспралы (Гаспринского) 24 сентября прошло 105 лет.

Гаспралы выступал за единство тюркского мира в «языке, мыслях и делах», оставил большой след в истории, внеся вклад в развитие прессы и образования.

Исмаил-бей родился 20 марта 1951 года в селе Авджикой недалеко от Бахчисарая. Его отец был родом из села Гаспра в Крыму, откуда Исмаил-бей и взял свой псевдоним.

Начальное образование Гаспралы получил в местной мусульманской школе, а затем продолжил обучение в Крымской гимназии для мальчиков в Симферополе (Акъмесджит). После гимназии Исмаил-бей стал кадетом в Воронежском кадетском корпусе, а потом поступил в Московское военное училище.

В это время на острове Крит началось восстание греков против Османского государства. Гаспралы принял решение отправиться в Турцию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне османской армии. Однако попытка не увенчалась успехом: его задержали, и это положило конец его военной карьере.

В возрасте 17 лет Гаспралы вернулся в Бахчисарай и начал преподавать там русский язык.

В 1872 году он отправился в Париж, где работал помощником русского писателя Ивана Тургенева. Спустя два года Гаспралы отправился в Стамбул, а еще через год вернулся в родной Крым.

Исмаил-бей в 1878-1884 годах был городским головой Бахчисарая. В это же время он начал заниматься издательским делом, чтобы возвысить голос тюркского мира.

Гаспралы писал много статей о мусульманах Российской империи, делал все возможное для того, чтобы добиться реформ в образовании тюркского и мусульманского общества.

Он хотел, чтобы у тюркского мира был свой общий язык, который будут преподавать в школах. Кроме того, Исмаил-бей ратовал за создание прессы для информирования о событиях тюркского мира.

22 апреля 1883 года Исмаил-бей начал выпускать газету «Терджиман» («Переводчик») на крымскотатрском языке. Вначале газета издавалась еженедельно, с 1903 года — два раза в неделю, а в 1912 году снова стала ежедневной.

Девизом газеты был лозунг «Тильде, фикирде, иште бирлик» («Единство в языке, мыслях и делах»).

В отличие от других печатных изданий, «Терджиман» долгое время оставалась единственной газетой тюркского и мусульманского сообщества в царской России.

Газета пользовалась большой популярностью в тюркском мире. Несмотря на ограниченный тираж, газету читали в Османском государстве, Иране, на Балканах и Кавказе.