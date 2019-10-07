Нобелевская премия по медицине вручена за исследование реакции клеток на кислород

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2019 года присуждена американцу Уильяму Кэлину, британцу сэру Питеру Рэтклиффу и американцу Греггу Семенце за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Премия присуждается «за открытия того, как клетки чувствуют [себя] и адаптируются к недостатку кислорода», — заявил представитель комитета Томас Перлман.

Открытия нобелевских лауреатов этого года объяснили механизм одного из наиболее важных адаптационных процессов. Ученые выявили механизм восприятия клетками кислорода и адаптации к изменениям его доступности, поясняется в пресс-релизе Нобелевского комитета.

«Исследователи определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов на разный уровень кислорода», — пояснил он.

Ученые создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические функции. Их работы также «проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», пояснили в комитете.

По мнению шведских экспертов, открытие лауреатов помогает понять процессы, происходящие при физической нагрузке, а также при малокровии и инсульте, когда клетки испытывают недостаток кислорода.

Грегг Семенца изучил ген EPO (эриторопоэтин) и механизм его регуляции уровнем кислорода. Сэр Питер Рэтклифф также исследовал зависиость гена EPO от кислорода, а обе исследовательские группы обнаружили, что механизм восприятия кислорода присутствует практически во всех тканях, а не только в клетках почек, где обычно вырабатывается EPO. Семенца выявил в культивируемых клетках печени белковый комплекс, связанный с сегментом ДНК и зависящий от уровня кислорода.

Лауреаты 2019 года

Сэр Питер Рэтклифф — британский врач и молекулярный биолог, родился в 1954 году в Ланкашире. Он входит в Королевское общество, занимает руководящие посты в Оксфордском университете в Наффилде и Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Рэтклифф изучал медицину в Кэмбридже и в 1989 году открыл лабораторию по изучению эритропоэтина — гормона почек, отвечающего за образование красных кровяных клеток. В ходе исследований его группе удалось открыть молекулярную цепь, при которой клетки воспринимают кислород, и лучше понять природу реакции клеток на пониженное содержание кислорода - гипоксию.

Уильям Кэлин-младший — профессор Гарварда, родился в 1957 году в Нью-Йорке. В 2008 году он стал заместителем директора в Институте онкологии Дана-Фарбер, где изучал роль мутаций в генах-супрессорах опухолей в развитии раковых заболеваний. Кроме того, Кэлин входит в комитеты ряда благотворительных организаций, борющихся с раком, отдельные его работы посвящены опухоли сетчатки глаза у детей и болезни Гиппеля - Линдау.

Доктор Грегг Семенца родился в 1956 году в Нью-Йорке, профессор Школы медицины при Университете Джона Хопкинса (США, штат Мэриленд), выпускник Гарварда (1978 г.) и Университета Пенсильвании (1984 г.). Он занимается педиатрией, биохимией и онкологией. Наибольшую известность в мире медицины 63-летнему Семенце принесло открытие фактора HIF-1 (фактор, индуцируемый гипоксией 1), позволяющего клеткам рака адаптироваться к среде с низким содержанием кислорода.