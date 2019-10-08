Нобелевскую премию по физике вручили за вклад в понимание развития Вселенной

Нобелевская премия в области физики 2019 года присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды». Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премия этого года присуждена «за вклад в новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы. Открытия навсегда изменили наши представления о мире», подчеркивает комитет.

Теоретическая база, разработанная Пиблзом за два десятилетия, «составляет основу нашего сегодняшнего понимания истории Вселенной, от Большого взрыва до наших дней», считают шведские эксперты.

Лауреаты Мишель Майор и Дидье Кело в 1995 году сделали первое открытие планеты вне нашей Солнечной системы — экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, 51 Пегаси. Оно «положило начало революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет».

«Лауреаты этого года изменили наши представления о космосе. В то время как теоретические открытия Джеймса Пиблса способствовали нашему пониманию того, как Вселенная эволюционировала после Большого взрыва, Мишель Майор и Дидье Кело исследовали наши космические окрестности, охотясь за неизвестными планетами», — пояснил Нобелевский комитет.

Лауреаты

Джеймс Пиблз — заслуженный профессор Принстонского университета (США), родился в канадской провинции Манитоба в 1935 году. Сегодня он один из ведущих космологов в мире, внесший весомый вклад в понимание нуклеосинтеза в процессе Большого взрыва, природы темной материи и космического микроволнового фона. Пиблз занимался космологией до того, как эту ветвь стали считать полноценной наукой, и обеспечил ей всемирное признание.

Мишель Майор (родился в 1942 году) и Дидье Кело (родился в 1966 году) имеют статус профессоров Женевского университета. Майор был научным руководителем Кело, когда в 1995 году они вместе открыли первую экзопланету возле звезды главной последовательности 51 Пегаса. Теперь она известна астрономам всего мира под условным названием 51 Pegasi b.

Анализ экзопланеты был для Кело лишь упражнением в спектрометрическом измерении лучевой скорости звезд, но вскоре исследователь с удивлением обнаружил, что 51 Pegasi совершает полный оборот вокруг звезды всего за 4,2 суток. Благодаря открытию швейцарцев обнаружено еще 4 тысячи экзопланет. Сегодня Кело также профессор Кембриджского университета в Великобритании.