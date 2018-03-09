Камеры турецких беспилотников зафиксировали момент минирования PYD/РКК дороги в Африне

Террористы PYD/PKK установили самодельные мины на дороге из села Курайрия в сирийском районе Африн, чтобы местные жители не смогли покинуть населенный пункт.



На самодельной мине подорвался грузовик с местными жителями, в результате погибли один младенец и двое детей. Инцидент был заснят камерами турецких беспилотников.

На самодельной мине, установленной террористами PYD/PKK, подорвался грузовик с местными жителями, в результате погибли один младенец и двое детей https://t.co/5xHVZREvSt pic.twitter.com/n17URbjSBu — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 9, 2018

Четвертого марта камеры турецкого БПЛА зафиксировали, как два террориста PYD/PKK, вооруженные автоматами, устанавливают кустарные мины на выезде одного из сел Африна.

В ответ ВС Турции уничтожили ударом с воздуха двух террористов, что также попало на камеры БПЛА.

Камеры турецких беспилотников зафиксировали попытку грузовика с местными жителями покинуть село. Грузовик двигался на большой скорости, и мина взорвалась за автомобилем. Осколками были повреждены шины грузовика, который был вынужден остановиться.

Люди, которые находились в грузовике, в панике начали разбегаться в разные стороны, и некоторые из них подорвались на минах.

Инцидент произошел пятого марта, когда село находилось под контролем YPG/PKK. ВС Турции и Сирийская освободительная армия очистили село от боевиков на следующий день.

Как сообщил Агентству Анадолу 60-летний местный житель Мухаммед Нур Ало, люди в грузовике, в числе которых был он, хотели добраться до села Рамадия.

«Первая мина, размещенная в 100 метрах от моего дома, взорвалась после проезда грузовика, но машина не остановилась. Через 15 метров взорвалась вторая мира. Тогда все и произошло», — рассказал сириец, подчеркнув, что большинство людей в грузовике были женщинами и детьми.

«В грузовике было 36 человек. В результате погибли два моих сына и дочь. Один молодой человек пострадал, и сейчас он находится в больнице. Мины были установлены на дороге, которой пользуются местные жители. В чем вина детей, трехмесячного младенца?», — сказал убитый горем Нур Ало.

Мирных жителей используют в качестве «живого щита»

Действия террористов осудил другой житель селения Курайрия Хусейн Мансур. «Террористы PKK бесчинствовали в Африне. Отношение к этническим арабам было совершенно иным. На нас оказывали давление, пытались выжить с родной земли», — рассказал Мансур.

По его словам, террористы заминировали пути из селения, чтобы не позволить мирным жителям покинуть населенный пункт.

«Погибла молодежь. Мы устали от засилья террористов, которые пытались смешаться с местным населением. Минировали дороги и дома. Погибли ни в чем не повинные люди», - сказал Мансур, отметив, что с семей, отказывавшихся отдавать детей в ряды террористов требовали «откупные» в размере 10 тысяч долларов.

«Если у сельчанина нет сына, насильно забирали дочь. Террористы вламывались в дома», — добавил сириец.

Турецкая армия делает все возможное для защиты мирного населения Африн

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.