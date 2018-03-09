Компании Турции примут участие в оборонной выставке в Катаре

Оборонные компании Турции примут активное участие в VI Международной военно-морской выставке и конференции в Катаре (DIMDEX-2018).

Выставка пройдет 12-14 марта в Дохе под патронажем эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, и в ней примут участие 180 компаний из 130 стран, а также 380 официальных делегаций.

В этом году свою продукцию на выставке представят 33 турецкие компании. Экспозиция Турции займет территорию выставки площадью 2400 квадратных метров.





Турецкие оборонные компании будут участвовать в DIMDEX-2018 при координации Управления по оборонной промышленности (SSM) и Ассоциации экспортеров оборонной и авиационной промышленности (SSI) Турции.

На выставке будет представлена продукция турецких компаний UNIFO, Garanti Giyim, TRANSVARO, DEARSAN, TÜBİTAK BİLGEM, MILSOFT, Meteksan Savunma, SDT, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TAIS, ASELSAN, İŞBİR Elektrik, Nurol Makina, Sarsılmaz, ROKETSAN, Gül Otomotiv, HAVELSAN, Yonca-Onuk, Aksa Run Flat (TEKCAN), TURMAKS, SİMBT, AVS, Kale Havacılık, Medyacity, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AN GRUP, ANKAREF, Kale Kalıp, DESAN, Akademi Sancak, CTECH, TÜBİTAK SAGE и SBI Bilişim.

Международная выставка DIMDEX проходит раз в два года (с 2008 года), и на ней представлены новые военные разработки.

Турция участвует в выставке с 2010 года. В 2016 году Турцию на DIMDEX представляли 24 компании.

Анкара придает особое значение сотрудничеству со странами Залива в сфере оборонной промышленности.