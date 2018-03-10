Турция и США договорились о стабилизации ситуации в Манбидже

Турция и США договорились по вопросу стабилизации ситуации в сирийском Манбидже и городах к востоку от реки Евфрат, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.

«Для этого созданы рабочие группы. 19 марта я проведу встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Надеемся, что США прекратят оказывать поддержку террористическим организациям. Террористы контролируют 25 процентов территории Сирии. Большинство населения сирийских городов составляют арабы. К примеру, сирийскую Ракку контролирует YPG. В Турции нашли приют около 350 тысяч сирийских курдов, которых YPG заставила покинуть свои дома», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД также рассказал о цели операции «Оливковая ветвь».

«Цель [операции] — ликвидировать угрозу. Угроза исходила от Африна. Из Африна по Турции было выпущено около 700 ракет. У нас не было другого выбора. Анкара хочет ликвидировать угрозу, исходящую от РКК и YPG», — отметил Чавушоглу.

Министр также коснулся темы обсуждения санкций против Турции в Конгрессе США.

По его словам, если США введут такие санкции, то реакция Турции будет отличаться от реакции России или других стран, так как Анкара ответит на это.

«США не должны угрожать нам, мы — союзники по НАТО. США угрожают многим странам. Так нельзя. Быть сильным не означает быть правым», — отметил Чавушоглу.

По словам министра, происходящее в Восточной Гуте и Идлибе нарушает договоренности, достигнутые в Астане и Сочи.

Турция вместе с Россией за несколько лет добилась прогресса в вопросах перемирия и зон деэскалации [в Сирии] и ожидает, что Москва и Тегеран воспрепятствуют нарушению подписанных соглашений, сказал глава МИД.

«Происходящее в Восточной Гуте является преступлением. Множество мирных жителей погибло в результате применения отравляющего газа. Это является ничем иным, как военным преступлением, совершенным сирийским режимом. Ведется расследование по определению вида химического оружия, которое применил режим», — сказал Чавушоглу.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай. Многие годы PYD/PKK переправляет через горную гряду Аманос (Нур) отряды террористов в Турцию. Террористы, действующие в этом районе Сирии, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе.

25 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие. Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.