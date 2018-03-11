Анкара выделила на развитие стран $14,5 миллиардов

В 2016 и 2017 годах Турция выделила ряду стран официальную помощь в целях развития на общую сумму 14,5 миллиардов долларов США, сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым.

По словам главы турецкого правительства, в 2016 году Анкара выделила на развитие ряда стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, до 6,5 миллиардов долларов, а в 2017 году — восемь миллиардов долларов.

В то же время, объем официальной помощи, выделенной Турцией на развитие зарубежных государств в 2011-2017 годах, превысил 1,8 миллиарда долларов.

Йылдырым напомнил о данных ООН согласно которым, Турция предоставила убежище почти 3,5 миллионам беженцев, сохраняя за собой статус государства, предоставившего убежище наибольшему числу беженцев в мире.