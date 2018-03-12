Террористы YPG не выпускают мирное население из сирийского Африна

В городе Африн растет недовольство действиями террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG), пытающихся использовать мирное население в качестве живого щита на пути участников операции «Оливковая ветвь».

Несмотря на то, что главари террористов уже бежали из Африна, рядовым горожанам не позволяют покидать город.

Террористы перекрыли дороги, ведущие из Африна, стреляя по безоружным сирийцам, пытающимся выехать из города.

Агентство Анадолу со ссылкой на достоверные источники в Африне сообщает, что с приближением частей ВС Турции и отрядов Свободной сирийской армии (САА) к городской черте, недовольство населения действиями террористов возрастает.

Горожане не хотят становиться живым щитом для террористов, и целыми группами ищут пути бегства в южном направлении.

Однако террористы не выпускают гражданское население, создав блокпосты на въездах и выездах их Африна.

На блокпостах зачастую завязываются ожесточенные споры между террористами мирными жителями, пытающимися бежать в подконтрольный проиранским группировкам район Нубул.

Террористам становится сложней контролировать ситуацию и поэтому они потребовали от главарей прислать дополнительные отряды к блокпостам в Африне.

Развитие событий говорит о том, что террористы вот-вот потеряют контроль над городом.

БПЛА зафиксировали момент стрельбы по мирным жителям, пытающимся покинуть Африн

В распоряжение Агентства Анадолу попали видеоизображения, снятые беспилотниками ВС Турции в районе города Африн.

На них видно, как у блокпоста террористов YPG/PKK образовалась длинная очередь автомобилей жителей Африна, пытающихся бежать из города.

В попытке помешать людям, террористы открывают по ним огонь.

Люди разбегаются между автомобилями, однако вскоре вновь пытаются выехать из города.

Вскоре в район стрельбы подъезжает подкрепление террористов. Белый микроавтобус преграждает путь автомобилям.

Мирные жители вступают в перепалку с вооруженными террористами, вышедшими из микроавтобуса. В это время часть террористов пытается принудить сирийцев убрать автомобили с дороги.

Воспользовавшись ситуацией, один из мирных жителей пытается на мотоцикле проехать через заграждения, но террористы возвращают его обратно.

Кроме того, на видеоизображениях видно, как женщина с ребенком на руках пытается уговорить террористов выпустить ее из города, но все тщетно.

Беспилотник фиксирует также еще одну группу мирных жителей, которые на одной из улиц Африна вступают в перепалку с террористами.

Сирийцев, которым удалось откупиться от террористов, направляют в район боевых действий

Тем временем, стало известно, что части жителей Африна удалось вырваться из города, заплатив террористам выкуп в размере 1 тысячи долларов на человека.

Сирийцев, которым удалось откупиться от террористов, выпускают из Африна при условии, что они будут бежать в район боевых действий.

Данный шаг рассчитан на формирование на дорогах скопления мирных жителей, что замедлит ход антитеррористической операции «Оливковая ветвь».

20 января ВС Турции совместно с ССА начали операцию «Оливковая ветвь» по очистке северо-восточного сирийского района Африн от боевиков сирийских филиалов террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженного крыла — YPG.