КАТЕГОРИИ  
ПОЛИТИКА
КАТЕГОРИИ

Турецкие войска взяли сирийский Африн в окружение

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
Статьи по теме

В результате операции «Оливковая ветвь» осада города Африн началась 12 марта 2018 года, сообщает Генштаб ВС Турции.

Согласно сообщению Генштаба, с начала операции в сирийском районе Африн обезврежено 3.393 террориста.

По словам военных, антитеррористическая операция на северо-западе Сирии продолжается в соответствии с намеченным планом.

20 января ВС Турции соместно с Сирийской свободной армией (ССА) начали операцию «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от боевиков сирийских филиалов террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD) и её вооруженного крыла — «Отрядов народной самообороны» (YPG), а также террористов ДАЕШ.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Политике Террористы YPG/PKK перекрыли дороги, ведущие из города Африн, пытаясь...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ