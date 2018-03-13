Турецкие войска взяли сирийский Африн в окружение

Город Раджу в Сирии освобожден от террористов

Террористы YPG не выпускают мирное население из сирийского Африна

В результате операции «Оливковая ветвь» осада города Африн началась 12 марта 2018 года, сообщает Генштаб ВС Турции.

Согласно сообщению Генштаба, с начала операции в сирийском районе Африн обезврежено 3.393 террориста.

По словам военных, антитеррористическая операция на северо-западе Сирии продолжается в соответствии с намеченным планом.

20 января ВС Турции соместно с Сирийской свободной армией (ССА) начали операцию «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от боевиков сирийских филиалов террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD) и её вооруженного крыла — «Отрядов народной самообороны» (YPG), а также террористов ДАЕШ.