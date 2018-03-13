Турецко-российские отношения превосходят ожидания — Чавушоглу

Нынешний уровень отношений между Россией и Турцией превзошел ожидания двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО в ходе визита в Россию.

По его словам, не только Россия и Турция ответственны за решение проблем, с которыми сегодня столкнулось мировое сообщество.

Министр также выразил удовлетворение в связи с ростом интереса в России к Турции и турецкому языку.

По словам Чавушоглу, отношения между двумя странами развиваются во всех сферах, что благоприятно сказывается на реализации важных региональных проектов. Товарооборот между Турцией и Россией также растет.

«В прошлом году Турцию посетило рекордное число туристов из России — пять миллионов. Ожидается, что в этом году число российских туристов также возрастет», — сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что 2019 год объявлен «перекрёстным» годом культуры и туризма России и Турции.

По его словам, россияне стали больше интересоваться изучением турецкого языка, а в Турции открываются школы с преподаванием на русском языке. Кроме того, Турция открыла в России Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре.

Глава МИД также отметил, что ситуация в регионе остается нестабильной, продолжаются вооруженные столкновения.

«Терроризм — наш общий враг, и необходимо вести совместную и решительную борьбу с его проявлениями. Нельзя делить террористов на хороших и плохих. Необходимо бороться со всеми террористами, вне зависимости от их идеологии, этнической принадлежности, вероисповедания», — заявил Чавушоглу.

Министр отметил, что терроризм не имеет никакого отношения к религии, в частности исламу.

«Террористы используют религию, чтобы привлечь в свои ряды больше людей. Но в террористические организации вступают люди из всех уголков мира, только в рядах террористов в Сирии воюют наемники из 125 стран», — добавил Чавушоглу.

Турция и Россия тесно сотрудничают для урегулирования сирийского кризиса, что дает конкретные результаты, сказал министр.

По его словам, несмотря на то, что в Идлибе и Восточной Гуте продолжают фиксироваться нарушения режима перемирия, ситуация в этих районах заметно улучшилась.

Министр сообщил, что ему часто задают вопрос о причине столь тесного сотрудничества между Турцией и Россией.

«Причиной является то, что это сотрудничество дает результаты. Другие страны, которые также заинтересованы в урегулировании сирийского кризиса, проводят заседания. Однако результатов нет. Кроме того, есть международная коалиция по борьбе с ДАЕШ, в составе которой 65 стран. Некоторые из этих 65 стран предпочитают для борьбы с ДАЕШ сотрудничать с другими террористическими организациями. 65 стран борются с одной террористической организацией, но результата все еще нет».

Министр сообщил, что Турция и Россия начали сотрудничать в Алеппо.

«Затем к нам присоединился Иран. Это сотрудничество дало результаты. В этой связи никто не имеет права нас критиковать, наоборот, следует оказать поддержку. Кроме того, мы не несем ответственности за происходящее сегодня в мире. Не только Россия и Турция должны решать проблемы, с которыми сегодня столкнулось мировое сообщество. Мировая система и международные организации должны быть более активными в этом вопросе», — сказал Чавушоглу.