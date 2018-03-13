PKK оклеветала операцию Турции в Африне на улицах Нью-Йорка, используя фото из Алеппо

Город Раджу в Сирии освобожден от террористов

Террористы YPG не выпускают мирное население из сирийского Африна

Пособники террористов РКК устроили провокацию на улицах Нью-Йорка, чтобы исказить реалии операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в Африне.

Накануне пособники террористов РКК провели акцию перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, пособники РКК целый день разъезжали по улицам Нью-Йорка на грузовике, на котором было установлено электронное табло с фотографиями детей, якобы сделанными в Африне.

Фото сопровождались надписью: «На 50-й день боевых действий турецкие войска подступили к Африну на расстояние 2 километра. Мирные жители Африна в опасности!».

Как было установлено, одно фото было сделано Агентством Анадолу 11 июля 2016 года в Алеппо. На снимке изображены два брата, которые пытаются укрыться от ударов ВКС России.





Другой снимок с запечатленным на нем раненым ребенком был также сделан Агентством Анадолу в Алеппо 11 октября 2016 года. Ребенок получил ранения в результате ударов ВКС России.





Ранее пособники террористов РКК пытались распространить в соцсетях дезинформацию, выдавая фото двух раненых детей, сделанное Агентством Анадолу в Восточной Гуте, за снимок из Африна.