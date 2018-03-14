Чем быстрее Турция получит С-400, тем лучше — глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию, а также действия американских военных в Сирии. Об этом в среду дипломаты заявили на совместной пресс-конференции.

Лавров подтвердил, что поставки ракетных систем С-400 в Турцию будут ускорены.

«На просьбу турецких коллег ускорить сроки поставки реагируем позитивно», — сказал Лавров по итогам встречи в Москве.

«Чем скорее Турция получит ракетные системы, тем лучше», — отметил Чавушоглу.

Главы МИД также обсудили действия США в Сирии.

«Сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики, мы затронули действия США прежде всего на восточном берегу Ефрата и на всем протяжении восточной части Сирии», — подтвердил Лавров.

Лидеры также обсудили «ряд шагов, которые могут уже на данном этапе привести к облегчению визового режима, а, в конечном счете, стать прелюдией к работе по подготовке условий для возвращения к безвизовым обменам.»

Главы МИД также затронули международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки.

«Итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который был совместной инициативой лидеров России, Турции и Ирана, одобрены ООН и легли в основу работы, которая сейчас проводится по подготовке к возобновлению полноформатных переговоров о политическом урегулировании сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН [от 18 декабря 2015 года, излагающей основные принципы сирийского урегулирования]», — сообщила пресс-служба МИД России.

Мевлют Чавушоглу прибыл в Москву в понедельник для участия в ряде официальных встреч, в том числе шестого заседания Российско-Турецкой Совместной группы стратегического планирования.