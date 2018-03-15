Более 70 процентов территории Африна очищено от террористов — пресс-секретарь Калын

По состоянию на 15 марта, более 70 процентов территории Африна очищено от террористов, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, террористы пытались превратить сирийский Африн в подобие иракского района Кандиль, где расположены основные базы PKK. Однако операция «Оливковая ветвь» нарушила планы террористов, отметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента Турции далее прокомментировал тему перестановок в руководстве госдепартамента США. «Смена госсекретаря США не может привести к пересмотру договоренностей с Турцией. Замена Тиллерсона Помпео не может сказаться на согласованных рамках диалога», — сказал Ибрагим Калын.

Ранее в Генштабе ВС Турции сообщили, что с начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано 3,524 террориста.

Антитеррористическая операция на северо-западе Сирии успешно продолжается.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK.

Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.