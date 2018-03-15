Премьер Турции выступил на VI Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане

Для решения региональных и глобальных проблем человечество нуждается в большей солидарности, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым на VI Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, невозможно противостоять вызовам современности без совместных усилий международного сообщества.

Премьер отметил, что страны стали больше зависеть друг от друга.

Глава правительства также акцентировал внимание на успешной реализации региональных проектов с участием Турции, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). «Железная дорога БТК важна не только для стран региона, но и Европы, и Азии», — сказал Йылдырым.

Турция проводит последовательную политику по обеспечению мира и стабильности в регионе, отметил премьер.

Глава правительства раскритиковал позицию ООН. По его словам, ООН не в силах разрешить противоречия, накопившиеся в отношениях ряда стран.

В то же время премьер вновь подчеркнул нерушимую позицию Анкары по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «20 процентов территорий Азербайджана оккупировано Арменией. Турция будет и далее поддерживать справедливую позицию Азербайджана», — отметил Йылдырым.

Глобальный форум в Баку считается одной из самых престижных дискуссионных площадок Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа.

VI Глобальный форум в Баку посвящен теме «Отождествление противоречий для создания инклюзивных обществ».

Форум продлится до 18 марта и проходит при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.