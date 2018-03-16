Министерская встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане

В Астане в пятницу началась министерская встреча с участием России, Турции и Ирана по урегулированию сирийского кризиса.

Министры иностранных дел трёх стран Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф обсуждают ситуацию в Сирии, в частности положение в Восточной Гуте.

Мевлют Чавушоглу заявил, что критическая ситуация в Восточной Гуте должна быть урегулирована в самое ближайшее время. Министр отметил важность Астанинского мирного процесса для нормализации обстановки в Сирии.

Министры России и Ирана также отметили важность переговоров трёх стран в Астане.

«Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, содействия политико-дипломатическому урегулированию», — сказал Лавров.

По его словам, в основе астанинского процесса лежит идея сохранения территориальной целостности Сирии, и работа в Астане продолжится в рамках резолюции СБ ООН за №2254, решений, принятых по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Министр, обращаясь к США, заявил: «Имеют место попытки свержения сирийского режима, формирования небольших псевдо-государственных образований под контролем внешних сил. Однако этот подход претит Астанинскому процессу. Я уверен, что мы на правильной стороне исторического развития».

«Надо продолжать наши совместные усилия до полного освобождения всей Сирии от террористических группировок. Создание зон деэскалации — важные шаги, чтобы закончить гражданскую войну в Сирии», — сказал Мохаммад Джавад Зариф журналистам по итогам встречи.

Как сообщалось ранее, на встрече министров в Астане будут обсуждаться все аспекты сирийского вопроса, страны-гаранты по итогам встречи сформулируют рекомендации для Дамаска и сирийской оппозиции.