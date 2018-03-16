Террористы YPG/PKK не выпускают мирных жителей из Африна

В городе Африн растет недовольство действиями террористов YPG/PKK, пытающихся использовать мирное население в качестве живого щита на пути участников операции «Оливковая ветвь».

Несмотря на то, что главари террористов уже бежали из Африна, рядовым горожанам не позволяют покидать город.

Террористы перекрыли дороги, ведущие из Африна, стреляя по безоружным сирийцам, пытающимся выехать из города.

Агентство Анадолу со ссылкой на достоверные источники в Африне сообщает, с приближением частей ВС Турции и отрядов Сирийской освободительной армии к городской черте, недовольство населения действиями террористов возрастает.

Горожане не хотят становиться живым щитом для террористов, и целыми группами ищут пути бегства в южном направлении.

Однако террористы не выпускают гражданское население, создав блокпосты на въездах и выездах их Африна.

На блокпостах зачастую завязываются ожесточенные споры между террористами и мирными жителями, пытающимися бежать в подконтрольный проиранскими группировками район Нубул.

Террористам становится сложней контролировать ситуацию и поэтому они потребовали от главарей прислать дополнительные отряды к блокпостам в Африне.

Развитие событий говорит о том, что террористы вот-вот потеряют контроль над городом.

Сирийцев, которым удалось откупиться от террористов, направляют в район боевых действий

Тем временем, стало известно, что части жителей Африна удалось вырваться из города, заплатив террористам выкуп в размере 1 тысячи долларов на человека.

Сирийцев, которым удалось откупиться от террористов, выпускают из Африна при условии, что они будут бежать в район боевых действий.

Данный шаг рассчитан на формирование на дорогах скопления мирных жителей, что замедлит ход антитеррористической операции «Оливковая ветвь».