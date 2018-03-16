Эрдоган и Меркель обсудили Сирию и связи Турции с ЕС по телефону

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Сирии.

Как сообщили в администрации главы Турецкого государства, в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером, состоялся обмен мнениями по ходу операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости продолжения диалога во имя укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Отмечена значимость совместных шагов по противодействию незаконной миграции и терроризму.

Собеседники выразили надежду на продуктивность намеченной на 26 марта в Варне встречи лидеров стран ЕС.

Эрдоган поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии.