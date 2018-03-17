В Анкаре опровергли сообщения об обстреле больницы в Африне

Генштаб ВС Турции опроверг сообщения об обстреле одной из больниц города Африн на северо-западе Сирии.

В сообщении Генштаба подчеркивается, что антитеррористическая операция «Оливковая ветвь» проводится с учетом фактора безопасности мирного населения Сирии.

«Новость о бомбежке в районе больницы Африна не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кадры на видео, которое было снято турецким беспилотником в субботу утром, показывают нетронутое здание больницы в сирийском Африне, которое, по словам террористов YPG, было разрушено во время операции «Оливковая ветвь» https://t.co/vI6PqbpnZD pic.twitter.com/lMPrAraCU7 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 17, 2018

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK.

Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.

Многие годы PYD/PKK переправляет через горную гряду Аманос (Нур) отряды террористов в Турцию. Террористы, действующие в этом районе Сирии, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе.