Над Африном развевается флаг Турции

Над очищенным от террористов городом Африн на северо-западе Сирии водружен флаг Турции.

Африн освобожден от террористов в 08:30 18 марта в рамках операции «Оливковая ветвь».

Турецкие военнослужащие и бойцы сирийской оппозиции проводят рейды по стратегически объектам города. Один из турецких военнослужащих поднялся на крышу здания городской администрации Африна и водрузил на ней флаг Турции.

Турецкие военнослужащие подняли флаг Турции над Африном и посвятили освобождение города всему турецкому народу и героям сражения при Чанаккалеhttps://t.co/Lg6OsEgcxw#Сирия #Турция #Африн pic.twitter.com/PelCN4CPaG — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 18, 2018

«Мы посвящаем победу, одержанную в годовщину победы при Чанаккале, всему турецкому народу и памяти павших героев», — сказал военнослужащий.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.