Турецкие ВС и ССА взяли под контроль центр сирийского Африна

Действующие одновременно с турецкими военными бойцы оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) взяли под контроль центр Африна в рамках антитеррористической операции «Оливковая ветвь».

Как сообщает AFP, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что бои в городе, где некоторые районы уже находятся под контролем турецкой армии и ССА, продолжаются.

Как сообщает агентство оппозиционные отряды начали наступление с восточной и западной части города.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган позже объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.

По состоянию на 08:30 18 марта, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн, заявил президент на мероприятии, приуроченном к 103-й годовщине победы в битве при Чанаккале.





«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — сказал Эрдоган.

Огромный 12-комнатный склад с оружием и боеприпасами террористов PYD/YPG был найден рядом с сирийским городом Африн в рамках операции «Оливковая ветвь».





В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению региона Африн.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.

Многие годы PYD/PKK переправляет через горную гряду Аманос (Нур) отряды террористов в Турцию. Террористы, действующие в этом районе Сирии, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе.