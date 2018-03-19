Гуманитарные структуры Турции распределяют помощь среди жителей селений Африна

Сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) распределяют гуманитарную помощь среди жителей селений Дер Баллут, Махмудие и Хаджилар в районе Джиндерес на западе сирийского Африна.

Сирийцев обеспечивают горячей едой и продуктами питания.

Руководитель управления AFAD в турецкой провинции Хатай Омер Акбаш сообщил Агенству Анадолу, что Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций делает все возможное для поддержки населения населенных пунктов северо-запада Сирии, освобожденных от террористов в рамках операции «Оливковая ветвь».

По его словам, сотрудники AFAD не забывают и самых маленьких жителей Африна, которым дарят игрушки.

Одна из жительниц Африна Шемсе Салах сообщила Агенству Анадолу, что террористы YPG/PKK оказали давление на мирное население Сирии, насильно забирая молодежь в ряды террористической организации. Боевики занимались грабежами и разбоем.

При этом она выразила удовлетворения освобождением Африна от беспредела террористов.