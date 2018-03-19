Турция будет обеспечивать безопасность в сирийском Африне

ВС Турции в ближайшие недели будут обеспечивать стабильность и безопасность в сирийском городе Африн, освобожденном от террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын в интервью британскому телеканалу Sky News.

Комментируя ход операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) проводят на северо-западе Сирии против боевиков сирийских филиалов террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженного крыла — «Отрядов народной самообороны» (YPG), Калын отметил, что турецкие военнослужащие останутся в Африне до обеспечения полной безопасности местных жителей.

В настоящее время от террористов в районе Африн полностью очищены все города, поселки и селения. Регион контролируют ВС Турции и ССА, в частности ведется работа по разминированию жилых кварталов, сказал пресс-секретарь.

«Успешно завершен важный этап в рамках операции «Оливковая ветвь». Конечно, предстоит еще много работы. Африн — крупный регион, в котором проживает около 400 тысяч человек. Среди местного населения распределяется гуманитарная помощь. В частности, необходимо убедиться в том, что ни в одном доме, ни в одном закоулке не осталось необезвреженной бомбы или мины. Нельзя забывать о том, что террористы собирали в этом районе оружие и предпринимали атаки на Турцию именно из Африна», — отметил Калын.

Отвечая на вопрос о том, останутся ли турецкие военнослужащие в очищенных от террористов районах Африна, пресс-секретарь напомнил об операции «Щит Евфрата».

«В рамках операции «Щит Евфрата» от террористов ДАЕШ были очищены районы Джераблус, Аазаз и Чобанбей, расположенные к востоку от Африна. В рамках операции было нейтрализовано более трех тысяч террористов, освобожден важный для террористов населенный пункт Дабык. Террористы ДАЕШ были убеждены, что присутствие в Дабыке немусульман станет «предвестником Апокалипсиса». В настоящее время управление всеми этими районами и населенными пунктами находится в руках местного населения», — сказал Калын.

Калын обратил внимание на то, что в Джераблусе произошло то, что не имело аналогов ни в одном другом районе Сирии за семь лет войны. После того, как район был очищен от террористов, в него вернулось около 150 тысяч сирийских беженцев.

Он также ответил на вопрос о наличии у властей Турции опасений по поводу того, что очищенные от террористов районы может захватить режим Асада.

«Полагаю, на этом этапе режим Асада не станет предпринимать попытки захватить этот регион. Этого не произошло и в случае с операцией «Щит Евфрата». Мы должны быть уверены в том, что мирное население защищено не только от террористов PYD/YPG, но и от атак режима Асада», — отметил пресс-секретарь.