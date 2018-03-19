Турция ожидает от США выполнения заверений по Манбиджу — Калын

Анкара и Вашингтон достигли общей договоренности по вопросу отвода отрядов террористов PYD/PKK из сирийского района Манбидж на восточный берег реки Евфрат. Если Вашингтон сдержит обещания, что противостояния США и Турции в Манбидже удастся избежать, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Al Jazeera English.

Калын подчеркнул, Анкара ожидает от Вашингтона выполнения данных заверений.

Комментируя шаги Турции на период после освобождения Африна от террористов PYD/PKK, пресс-секретарь президента отметил, что важный этап операции «Оливковая ветвь» пройден.

По его словам, Африн будет передан истинны владельцам — жителям Сирии. Калын напомнил об операции «Щит Евфрата» после которой в Сирию вернулись десятки тысяч беженцев.

«Каждый шаг, предпринимаемый в рамках операции «Оливковая ветвь» тщательно продумывался. Безусловно, ситуация требовала от нас координации действий с Москвой и США. Турция – часть Международной коалиции по борьбе с ДАЕШ. До начала операции «Щит Евфрата» мы координировали шаги с США и другими участниками Коалиции. В преддверии операции «Оливковая ветвь» Турция вела диалог с Россией, Ираном, США», — сказал Калын.