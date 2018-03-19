Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах по телефону

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздавил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах во время телефонного разговора.

Владимир Путин выиграл выборы с рекордным результатом, набрав 76,67 процента голосов избирателей. Это его лучший результат по итогам четырёх президентских кампаний.

На встрече с журналистами 18 марта в Москве Путин пообещал, что это его последний срок. Отвечая на вопрос, планирует ли он участвовать в президентских выборах 2030 года (Конституция РФ не позволяет избираться три срока подряд, но позволяет участвовать в выборах через один срок), президент ответил отрицательно.

Лидеры также обсудили предстоящий саммит по Сирии, который будет проходить в Турции в апреле.

Эрдоган и Путин также выразили приверженность к укреплению двустороннего сотрудничества между двумя странами.